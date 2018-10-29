Lavrov: ABD, Rusya´daki istikrarı etkilemeye çalışıyor

Lavrov, Rossiya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada, "Bizim onlara yaklaşımlarımız, 'kuşkuculuk' olarak algılanmasın; ortada, 2015 yılında onaylanan `Ukrayna´yı desteklemeye yasası´ adlı bir yasa var. Buna göre, ABD Dışişleri Bakanlığı´na Rusya´da demokrasinin ilerletilmesi için yılda 20 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Yasada belirtilen `Rusya´da demokrasinin ilerletilmesi' ülkenin iç politikasına müdahale anlamına geliyor" dedi.