Lavrov: ABD, Rusya´daki istikrarı etkilemeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD´nin Moskova´yı seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, Rusya´daki istikrarı bozmaya çalıştıklarını söyledi.
- DHA
Lavrov, Rossiya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada, "Bizim onlara yaklaşımlarımız, 'kuşkuculuk' olarak algılanmasın; ortada, 2015 yılında onaylanan `Ukrayna´yı desteklemeye yasası´ adlı bir yasa var. Buna göre, ABD Dışişleri Bakanlığı´na Rusya´da demokrasinin ilerletilmesi için yılda 20 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Yasada belirtilen `Rusya´da demokrasinin ilerletilmesi' ülkenin iç politikasına müdahale anlamına geliyor" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.