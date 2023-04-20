Lavrov: ABD, Rusya'ya karşı haçlı seferi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Küba'nın başkenti Havana'ya geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Küba'nın eski Devlet Başkanı Başkanı Raul Castro ile görüşen Lavrov daha sonra Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Rodriguez ve Lavrov, ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD ile gerekli temasların dışında neredeyse hiçbir ilişkinin bulunmadığını belirterek, "Eğer Rus - Amerikan ilişkilerini merak ediyorsanız şuan özel bir ilişkimiz yok. Biz sadece büyükelçilik üzerinden ortaya çıkan sorunları karşılıklı olarak ele alıyoruz" dedi.

"ABD, RUSYA'YA KARŞI HAÇLI SEFERİ İLAN ETTİ"

ABD'nin kendilerine karşı aldığı tutumu, "Haçlı seferi" olarak nitelendiren Lavrov, "Amerikalıların Rusya Federasyonu'na, Rusya'nın meşru çıkarlarına, Rus kültürüne ve geleneklerine karşı haçlı seferi ilan ettiğini herkes biliyor. Bu savaşın bir ucu da Kiev Nazi rejimi tercih edilerek ve yeni silahlar gönderilmesiydi" ifadelerini kullandı.

KÜBA'NIN RUSYA'YA OLAN BORCUNA YAPILANDIRMA

Küba ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, Rusya'nın Latin Amerika'daki müttefiklerinden olan Küba'nın kendilerine olan borcunun yapılandırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın sağlandığını belirterek, "Şuanda elde edilen ilerleme ile Küba'nın borcunun yapılandırılması konusunda mutabakat sağlanmıştır" dedi.

"TAHIL ANLAŞMASININ RUSYA AYAĞININ UYGULANMASI İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"



İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına da değinen Lavrov, bu anlaşmada Rus tahıl ve gübrelerinin de dünyaya sevkiyatına dair maddelerinin bulunduğunu ancak bu kısımların henüz uygulanmadığını söyleyerek, "BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in girişimiyle anlaşmanın bir parçası olan Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili neredeyse hiçbir çaba gösterilmedi" dedi.

Rus gübresinin dünyaya sevkiyatı konusunda BM'nin inisiyatifi dışında yöntemler de bulduklarını aktaran Lavrov, "Gıda ve ürünlerimizi küresel pazara yönlendirmede aktif olarak yollar buluyoruz. Ancak hatırlatmak isterim bunlar BM'nin inisiyatifi dışında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Avrupa Birliği'ne Ukrayna tahılını ucuz bir şekilde yoksul ülkelere aktarılmasını da tavsiye etti.