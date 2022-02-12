İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dünya

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Taraflar, görüşmede güncel ikili ilişkilere de değindi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 16:01 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:01
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya karşı "Rus saldırganlığı" hakkında başlattığı kampanyanın kışkırtıcı hedefler izlediğini belirtti.

Lavrov, bu kampanyanın Kiev'deki yetkilileri Minsk Anlaşmalarını sabote etmeye ve Donbas sorununu zorla çözmeye yönelik zararlı girişimlere teşvik ettiğini kaydetti, Washington ve Brüksel'in Rus-Amerikan anlaşması ve güvenlik garantilerine ilişkin NATO ile anlaşma taslaklarına tepkisinin başta ittifakın genişlememesi olmak üzere Rusya için kilit hükümleri yok saydığını belirtti.

Görüşmede, ABD ve NATO'dan alınan ve sunulacak belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde verilen taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı.

Taraflar, görüşmede güncel ikili ilişkilere de değindi.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı
  • Sergey Lavrov
  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.