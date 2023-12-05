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Dünya

Lavrov, Abdullahiyan ile Filistin'deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Görüşmede Filistin'deki durumu ele aldı.

AA5 Aralık 2023 Salı 22:56 - Güncelleme:
Lavrov, Abdullahiyan ile Filistin'deki durumu görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan, bu toplantı kapsamında bir araya geldi.

İki bakan görüşmede, İsrail-Filistin meselesi nedeniyle bölgedeki durumu, İran nükleer anlaşmasının canlandırılması gibi uluslararası ve karşılıklı çıkar sağlayan bazı bölgesel konuları ele aldı.

Rusya-İran ilişkilerinin de masaya yatırıldığı görüşmede, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili konular da istişare edildi.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi isteğinin teyit edildiği görüşmede, Lavrov ve Abdullahiyan, Rusya ve İran arasında tek taraflı yaptırımların olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi ile ilgili bildiri imzaladı.

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