Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Lavrov ile İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Covoney, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum fazlasını, önceden Rusya dahil birçok ülkeye sattığını hatırlatan Lavrov, "ABD, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasının satın alınmasını yasaklayan yeni yaptırım paketi kabul etti. Böylelikle ABD, BM üyesi ülkelere BMGK'nin aldığı kararları uygulamayı yasakladı. Olanların nedeni bu." ifadesini kullandı.

İran yönetiminin sabır göstermesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "İran'a, duygularla hareket etmemesi ve nükleer anlaşmanın ana maddelerine uyması çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, Avrupa ülkelerine de INSTEX mekanizmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.