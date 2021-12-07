Lavrov: Afrika kıtasının bu kötülükten kurtulmasına yardımcı olmalıyız

AA 7 Aralık 2021 Salı 15:33 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 15:43

Lavrov ile Zene, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sahra ve Sahel bölgesindeki duruma değinen Lavrov, buradaki durumun NATO ülkelerinin Libya'ya saldırmasıyla istikrarsızlaştığını söyledi.

Bu bölgenin silahlı militanlar için çekici olduğunu ifade eden Lavrov, aynı durumun Çad Gölü bölgesinde de yaşandığını vurguladı.

Afrikalılar ile uluslararası toplumun tüm imkanlarının terör gruplarıyla mücadele etmek için pekiştirilmesi gerektiğini belirten Lavrov, Burkina Faso ve Moritanya'nın yanı sıra Mali, Nijer ve Çad'ın yer aldığı "Sahel Beşlisi" kapsamında ortak güçlerin oluşturulması sürecini desteklediklerini dile getirdi.

Lavrov, "Bu süreci, silahlar ve gerekli teçhizatın sevkiyatı ve barış gücü personelinin eğitimi dahil askeri personel eğitimi ile ileride de desteklemeye devam edeceğiz. Afrika kıtasının bu kötülükten, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer organize suç türleri dahil diğer tehdit ve zorluklardan kurtulmasına yardımcı olmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bu sorunlara Afrikalıların kendilerinin çözüm bulmasından yana olduklarını kaydeden Lavrov, uluslararası toplumun Afrikalılara bu konuda destek çıkması gerektiğini belirtti.

- "ÇAD GÖLÜ BÖLGESİNDE TERÖR TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çad Dışişleri Bakanı Zene de Sahel bölgesindeki güvenlikle ilgili, "Bölgede, Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) sebebiyle oluşan zor sosyal ve ekonomik durumda terör tehdidi geçerliliğini koruyor." dedi.

Çad Gölü bölgesinde terör tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Zene, "Buradaki teröristler silahlarla donanımlı, hazırlıklı ve büyük finans kaynaklara sahip. Teröristler, suç ağları ile iş birliği yapıyor ve gölün etrafındaki tüm ülkeleri istikrarsızlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele etmek için bölgesel güçler oluşturduklarını dile getiren Zene, uluslararası toplumun bu konuda kendilerini yeterince desteklemediğini ifade etti.