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Lavrov: 'Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'yle ilgili 'ABD'nin bir buluşuydu' yorumunu yaptı.

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Rus "Rossiya 24" kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor." ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşananlara atıf yapan Lavrov, "DEAŞ, Irak'taki yasa dışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve Amerikalıların hapishanelerdeki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa." şeklinde konuştu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, Suriye'nin İdlib kentinde bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

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