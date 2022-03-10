10 Mart 2022 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 13:15

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi sonrası bu zirve kararı alınmıştır.

Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz.

Bugünkü görüşmememiz sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Askerlerimizin sivil hassasiyetini anlatmaya çalıştık.

İnsani koridorlar konusunda kendi tekliflerimizi ilettik.

Belarus'taki müzakerelerin ciddi sonuçlar vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin bir çözüme kavuşmasını istiyoruz.

Operasyonlarımız planlandığımız gibi devam ediyor.

Konuşulanlar kağıt üzerinde kalmasın çözüm olsun.

Rus sınırı yakınlarında biyolojik çalışmalar yapılıyor.

Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.

Rus güçlerinin işlediği canavarlıklarla ilgili bir sürü iddia dolaşıyor. Kamuoyunun ne tür manipülasyonlara maruz kaldığını açıklamak gerek. Objektif haberlerle kimse ilgilenmiyor. Ukrayna'ya yönelik tutumumuzu gündeme getiriyorsunuz ama Rusya aleyhtarı olmasına kim ne yorum yaptı?

Ukrayna, Batı yanlısı bir aparata dönüştürülmeye çalışıldı.

NATO üsleri kurulmaya çalışılıyordu. Biz o zaman Batılı ortaklarımızla görüşmek istedik. Ancak, NATO 'Biz genişleyebiliriz' diyerek bu çağrıları görmezden geldi.

Biz Ukrayna'nın militarize edilmesini, silahlandırılmasını istemiyoruz.