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Lavrov: İdlib'le ilgili Rus-Türk anlaşmaları uygulanıyor, muhalifler tahliye ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanmakta olduğunu ve muhaliflerin silahsızlandırılmış bölgeden çekildiğini söyledi.

  • DHA
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın İdlib´de silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin vardıkları anlaşmaların yerine getirildiğini söyledi.
 
 
Lavrov Andorra Dışişleri Bakanı Mariya Ubah ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İdlib´de silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin varılan anlaşmalar yerine getiriliyor" dedi.
 
 
Lavrov, İdlib´de anlaşmaların yerine getirilmesindeki 2 gün gecikmesinin önemli bir rol oynamadığını belirterek, "15 Ekim´de bu silahsızlık alanının tamamen işlev göstermesi gereken süre sona eriyor. 2 gün hiçbir rol oynamıyor. Bu çalışmaların kalitesi daha önemli" diye ekledi.
 
 

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