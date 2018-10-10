Lavrov: İdlib'le ilgili Rus-Türk anlaşmaları uygulanıyor, muhalifler tahliye ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın İdlib´de silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin vardıkları anlaşmaların yerine getirildiğini söyledi.

Lavrov Andorra Dışişleri Bakanı Mariya Ubah ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İdlib´de silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin varılan anlaşmalar yerine getiriliyor" dedi.

Lavrov, İdlib´de anlaşmaların yerine getirilmesindeki 2 gün gecikmesinin önemli bir rol oynamadığını belirterek, "15 Ekim´de bu silahsızlık alanının tamamen işlev göstermesi gereken süre sona eriyor. 2 gün hiçbir rol oynamıyor. Bu çalışmaların kalitesi daha önemli" diye ekledi.