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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Lavrov'un İtalya'nın başkenti Roma'da Berhem ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkileri ve uluslararası güncel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Rusya'nın Irak'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki sarsılmaz desteğinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Görüşmede Rusya-Irak ikili iş birliğinin önemli yönlerine değinildi ve daha fazla genişleme yolları tartışıldı. Bağdat'ta 2019'un ilk çeyreğinde 8'incisi yapılması planlanan hükümetler arası Rus-Irak Ticaret, Ekonomik ve Bilimsel-Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısının önemi vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

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