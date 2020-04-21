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Dünya

Lavrov: Libya meselesinin askeri çözümü yok, anlaşmak gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da çatışmaların yeniden başladığını belirterek 'Libya meselesinin askeri çözümü yok, anlaşmak gerekiyor.' dedi.

AA21 Nisan 2020 Salı 15:08 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:11
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Lavrov, Halk Diplomatları Vakfı temsilcileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun 2011'de Libya'yı bombaladığını hatırlatan Lavrov, "Libya, bundan sonra kara deliğe dönüştü. Afrika'da Sahra'nın güneyinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve militanlar dalgası yaşandı. Afrika'da güçlenen terörist unsurların canlanması bu döneme bağlıdır." dedi.

Libya krizinin çözümüne ilişkin 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanmadığına işaret eden Lavrov, "Berlin Konferansı kararlarının uygulanması durdu. Çatışmalar yeniden başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Avrupa ve bölge ülkeleriyle Libya'da siyasi sürecin devam ettirilmesi konusunda ortak anlayışa sahip olduklarını vurgulayarak "Libya meselesinin askeri çözümü yok, anlaşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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