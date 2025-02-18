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Dünya

Lavrov: Putin-Trump görüşme hazırlıklarının başlamasında anlaştı

ABD ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Olumlu bir görüşme yaptık, birbirimize kulak verdik. Ortak çözüm için diplomatik kanalın açılması önemli. Putin-Trump görüşme hazırlıklarının başlamasında anlaştı' dedi.

18 Şubat 2025 Salı 16:48 - Güncelleme:
Lavrov: Putin-Trump görüşme hazırlıklarının başlamasında anlaştı
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden sonra her iki ülkenin heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

ABD ve Rus heyetleri, Riyad'daki ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmeleri 4,5 saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD-Rus heyetleri arasındaki görüşmenin ardından konuştu.

Lavrov, Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilerini mümkün olan en kısa sürede ataması konusunda anlaştığını ifade etti.

Lavrov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Görüşme çok faydalı geçti

Büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasında mutabık kaldık

Yakın gelecekte Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin bir süreç oluşturmakta anlaştık

NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez

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