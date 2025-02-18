ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden sonra her iki ülkenin heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

ABD ve Rus heyetleri, Riyad'daki ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmeleri 4,5 saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD-Rus heyetleri arasındaki görüşmenin ardından konuştu.

Lavrov, Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilerini mümkün olan en kısa sürede ataması konusunda anlaştığını ifade etti.

Lavrov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Görüşme çok faydalı geçti

Büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasında mutabık kaldık

Yakın gelecekte Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin bir süreç oluşturmakta anlaştık

NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez