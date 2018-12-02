Lavrov: Putin ve Erdoğan, İdlib anlaşmalarını uygulamaya yönelik adımlar üzerinde anlaştı

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Erdoğan’ın Arjantin’deki G20 zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdi.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasına yönelik adımlar üzerinde anlaştığını söyledi.

(Sputnik)