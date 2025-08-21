Lavrov: Putin, Zelenski ile görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, başkent Moskova'da Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'ı ağırladı. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son durumuna değindi. Rus Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmek isteyip istemediğine ilişkin soruya, "Başkan Putin, Zelenskiy de dahil görüşmeye hazır olduğunu defalarca söyledi" yanıtını verdi. Lavrov, "Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır. Ancak önce tüm konuların ele alınması gerekiyor ve Zelenski'nin bir barış anlaşmasını imzalama yetkisi olup olmadığı konusunda soru işareti var" dedi.

En üst düzeyde ele alınması gereken tüm konuların iyice görüşüleceğini, uzmanlar ile bakanların uygun tavsiyeleri hazırlayacağını dile getiren Lavrov, "Anlaşmalar imzalanırsa, bu anlaşmaları Ukrayna tarafından imzalayan kişinin meşruiyeti konusunun da çözüleceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

"TEK TARAFLI YAKLAŞIMLAR TAMAMEN BOŞ BİR ÇABADIR"

Ukrayna'nın güvenlik garantilerine değinen Lavrov, "Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin tek taraflı girişimler umutsuz bir çabadır. Bu ilkeler, Nisan 2022'de İstanbul'da Ukrayna heyetinin inisiyatifiyle üzerinde anlaşmaya varılan güvenlik garantileri destekliyoruz, o dönemde de desteklenmişti ve bugün de desteklenmektedir. Çünkü gerçekten kolektif güvenlik sağlanması prensibine, bölünemez güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Diğer tüm tek taraflı yaklaşımlar ise elbette tamamen boş bir çabadır" diye konuştu.

Rusya'nın dürüst diyaloğu savunmaya devam ettiğini kaydeden Rus Bakan, yabancı askerlerin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimaline de değinerek "Moskova, bunu her zaman kabul edilemez olarak değerlendirmektedir" dedi. Lavrov, "Batı'nın Ukrayna tarafıyla yaptığı görüşmeler, bu planların esasen Ukrayna topraklarının bir kısmında yabancı askeri müdahale yoluyla garantiler sağlama ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ve bu tür planları hazırlayanların sadece gösteriş yaptığını umuyorum, ancak bunun Rusya için ve Avrupa'daki tüm sağduyulu siyasi güçler için kesinlikle kabul edilemez olacağını anlamalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Rusya, güvenlik garantilerinin Rusya'yı izole etme ve ona karşı çatışma mantığı üzerine kurulması durumunda bu garantileri tamamen reddediyor" diyen Dışişleri Bakanı Lavrov, "Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin ardından çözümün sınırlarını ve belirli parametrelerini tanımlama yolunda önemli ilerlemeler kaydedilirken, Avrupa ülkeleri Zelenskiy'i Washington'da takip etti ve orada Rusya'yı izole etme mantığına dayanan, Batı dünyasını Ukrayna ile birleştirerek agresif ve çatışmacı politikayı sürdürmeyi, Rusya'yı caydırmayı ve tabii ki bize stratejik bir yenilgi yaşatma girişimlerini içeren kendi gündemlerini ilerletmeye çalıştı. Bu durum, tam bir reddetme dışında hiçbir duygu uyandırmaz" şeklinde konuştu.

"AB, UKRAYNA'YI TARTIŞIRKEN İNSAN HAKLARINDAN BİR KEZ DAHİ SÖZ ETMEDİ"

Avrupa Birliği temsilcilerinin, Ukrayna'nın Avrupa değerlerini savunduğu yönündeki açıklamalarına da değinen Lavrov, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Brüksel'deki yetkililerin, Ukrayna'nın Avrupa'nın değerlerini savunduğu için sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini ilan etmesi aslında, Avrupa değerlerinin gerçekte ne olduğunu kabul ettiği anlamına geliyor" dedi. Lavrov açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Batı'nın, herkese çeşitli neoliberal doktrinlere uygun olarak insan haklarını nasıl güvence altına alacağını öğrettiği gerçeğine sayısız kez dikkat çektik. Ancak AB, Ukrayna'yı tartışırken insan haklarından bir kez dahi söz etmedi. Bu ne anlama geliyor. Bu, Ukrayna rejiminin eğitim, kültür ve medya gibi alanlarda Rus dilini yok etmesinden ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasından memnun olduğu anlamına geliyor. Böyle bir rejim Batı'ya uygun görünüyor" ifadelerini kullandı.

Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmiş, görüşme 3 saatten fazla sürmüştü. Alaska zirvesinin ardından Trump, 18 Ağustos'ta da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmüştü.