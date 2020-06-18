AA 18 Haziran 2020 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:58

Sırbistan'da pazar günü yapılacak seçimler öncesinde başkent Belgrad'da temaslarda bulunan Lavrov, son dönemde yeniden gündemde olan Sırbistan ile Kosova arasındaki meseleyi de Sırp temsilcilerle masaya yatırdı.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya'nın Kosova meselesine yaklaşımının değişmediğini belirterek, "Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1244 sayılı kararı çerçevesinde hem Priştine hem de Belgrad yönetimi tarafından karşılıklı kabul görecek her türlü adım ve hareketi destekleyeceğini bugün bir kez daha belirtmek isterim." dedi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki meselede ara buluculuk görevini üstlenen Avrupa Birliğinin (AB) bu sorumluluğundan kendisini soyutlamaması gerektiğini vurgulayan Lavrov, iki ülke arasındaki nihai çözümün ise BMGK'de onaylanmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Lavrov, Sırbistan ile Rusya'nın enerji alanında oldukça yoğun bir iş birliğine sahip olduğuna dikkati çekerek, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iki ülkenin yüksek iş birliği sağladığını vurguladı.

Rus Bakan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in gelecek hafta Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

- GÖRÜŞMENİN ODAK NOKTASI KOSOVA MESELESİ OLDU



Sırp lider Vucic ise görüşmenin odak noktasının Kosova meselesi olduğunu belirterek, "Lavrov'dan aldığım notlar bir cumhurbaşkanı beni olarak endişelendirdi. Bunlar, genellikle meselenin çözümüne yönelik sunulan plan ve düşüncelerden oluşuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ı zor bir sürecin beklediğini ve Kosova meselesine ilişkin sunulacak çözüm önerilerinde oldukça dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Vucic, bu noktada Rusya'nın verdiği destek için de teşekkür etti.

Vucic, koşul sunulması durumunda Kosova'nın bağımsızlığını kabul edip etmeyecekleri yönünde bir soruya ise, "AB üyesi olmamız karşılığında Kosova'nın BM üyesi olmasına izin verip vermeyeceğimizi soruyorsanız, cevabımız hayır." yanıtını verdi.

Rus bakan, Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic'le de görüşecek, ayrıca Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile Terörle Mücadele Alanında İş Birliği Protokolü imzalayacak.

- KOSOVA MESELESİ



Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, yüzden fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da Sırbistan ile Kosova arasındaki arasındaki gergin ilişkiler, sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve nihai bir çözüm bulunması amacıyla AB arabuluculuğunda diyalog süreci başlatılmıştı. Diyalog süreci de yaşanan gerilimler nedeniyle sık sık kesintiye uğruyor.