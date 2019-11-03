Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Soçi mutabakatı, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunduğu çözüm için umut oldu. Moskova yönetimi, Barış Pınarı Harekatı ile sahadaki kazanımını Soçi mutabakatı ile masada bir zafere dönüştüren Türkiye’nin hamlesinin Suriye’de akan kanı durdurduğunu bildirdi.

YPG/PKK ÇEKİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile yapılan Suriye’nin kuzeyine ilişkin mutabakatın ciddi boyutlara ulaşan akan kanı durdurduğunu söyledi. Rossiya 24 televizyonundaki ‘Mejdunarodnoye Obozreniye’ programına konuk olan Lavrov, 22 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi. Lavrov, “Genel duruma bakacak olursak, Soçi’de yapılan mutabakatla ciddi boyutlara ulaşan akan kanı durdurduk ve bölgedeki sorunun güven inşa edici önlemler çerçevesine taşıdık” dedi. Mutabakat uyarınca, Türk ordusunun ABD’yle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından girdiği Suriye’deki toprakların batısında ve doğusunda iki büyük bölge kurduklarını anlatan Lavrov, “Türkiye-Suriye sınırının geri kalan bölümlerinde YPG/PKK’nın çekilmesi sağlandı. Bu bölgelerin büyük bölümüne Suriye sınır muhafızları ve Rus askeri polisi girdi” ifadelerini kullandı.

EGEMENLİK VURGUSU

Lavrov, mutabakatın uygulanması sırasında çözüm bulunması gereken çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çekerek, “Ancak Rus askeri polisi, Suriye sınır muhafızlarıyla çalışmaya başladı. Operasyonlara katılmak üzere takviye birlikler gönderildi. Halk, onları çok iyi bir şekilde karşıladı” dedi. Rus Bakan ayrıca, “Öncelikle, Türkiye, Suriye, Irak ve İran gibi her ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne odaklanan mutabakat arayışı içinde olmalıyız” diye konuştu.