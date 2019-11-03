Lavrov: Soçi mutabakatı kanı durdurdu
Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin terör koridoru projesini yerle bir eden Soçi mutabakatını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ile Moskova arasındaki anlaşmanın bölgede akan kanı durdurduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Soçi mutabakatı, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunduğu çözüm için umut oldu. Moskova yönetimi, Barış Pınarı Harekatı ile sahadaki kazanımını Soçi mutabakatı ile masada bir zafere dönüştüren Türkiye’nin hamlesinin Suriye’de akan kanı durdurduğunu bildirdi.
YPG/PKK ÇEKİLDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile yapılan Suriye’nin kuzeyine ilişkin mutabakatın ciddi boyutlara ulaşan akan kanı durdurduğunu söyledi. Rossiya 24 televizyonundaki ‘Mejdunarodnoye Obozreniye’ programına konuk olan Lavrov, 22 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi. Lavrov, “Genel duruma bakacak olursak, Soçi’de yapılan mutabakatla ciddi boyutlara ulaşan akan kanı durdurduk ve bölgedeki sorunun güven inşa edici önlemler çerçevesine taşıdık” dedi. Mutabakat uyarınca, Türk ordusunun ABD’yle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından girdiği Suriye’deki toprakların batısında ve doğusunda iki büyük bölge kurduklarını anlatan Lavrov, “Türkiye-Suriye sınırının geri kalan bölümlerinde YPG/PKK’nın çekilmesi sağlandı. Bu bölgelerin büyük bölümüne Suriye sınır muhafızları ve Rus askeri polisi girdi” ifadelerini kullandı.
EGEMENLİK VURGUSU
Lavrov, mutabakatın uygulanması sırasında çözüm bulunması gereken çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çekerek, “Ancak Rus askeri polisi, Suriye sınır muhafızlarıyla çalışmaya başladı. Operasyonlara katılmak üzere takviye birlikler gönderildi. Halk, onları çok iyi bir şekilde karşıladı” dedi. Rus Bakan ayrıca, “Öncelikle, Türkiye, Suriye, Irak ve İran gibi her ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne odaklanan mutabakat arayışı içinde olmalıyız” diye konuştu.
Pentagon Suriye petrolüyle silahlı grupları destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, ABD’nin Suriye’nin doğusunda çıkardığı petrolden sağladığı gelirleri kendisine bağlı silahlı grupları desteklemek için kullandığını dile getirdi.
Bağdadi ABD’nin buluşuydu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donald Trump’ın bir gece operasyonuyla öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’yle ilgili “ABD’nin bir buluşuydu” yorumunu yaptı. Rossiya 24 kanalına mülakat veren Lavrov, “Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD’nin Bağdadi’nin ölümüyle ilgili söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor” dedi. ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinden sonra yaşananlara atıf yapan Lavrov, “DEAŞ, Irak’taki yasa dışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve Amerikalıların hapishanelerdeki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa” ifadelerini kullandı.
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