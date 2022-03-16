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Dünya

Lavrov: Türkiye'nin arabuluculuk teklifine olumlu bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin Türkiye ve İsrail'in Ukrayna ile müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını açıkladı.

Reuters16 Mart 2022 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 12:06
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak uzlaşıya varılması için umut olduğunu söyledi.

Lavrov, RBC ile gerçekleştirdiği söyleşide "Müzakerecilerimiz tarafından yapılan değerlendirmeler tarafından yönlendiriliyorum. Müzakerelerin bilinen sebeplerden dolayı kolay geçmediğini belirtiyorlar. Ancak yine de bir uzlaşıya varma umudu var" dedi.

Ukrayna ile bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Lavrov, Kiev'in tarafsız statüsünün "ciddi" bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Lavrov ifade özgürlüğü ve Ukrayna'da Rusçanın kullanılması gibi konuların da önemli olduğunu ifade etti.

Lavrov, Moskova'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti.

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