Lavrov: Ukrayna gemileri tehdit oluşturdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Donanması'nın Kerç Boğazı'ndaki eylemlerinin sivil gemilere ve Rusya’ya tehdit oluşturduğunu savundu. Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergey Lavrov, “Rus sularının ihlali, dar bir boğazda oldukça tehlikeli manevra yöntemleri ile gerçekleşti. Ukrayna gemileri, normal deniz trafiğini riske atacak davranışlar sergiledi” ifadelerini kullandı. “Batı, Ukrayna’nın eylemlerinden rahatsızlık duydu” Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın bu durum karşısında daha uygun davranması gerektiğini söyleyerek, Avrupa’nın Ukrayna’nın son eyleminden rahatsız olduğunu iddia etti. Lavrov, “İçinde olduğumuz durumda biraz dikkatli davranmamız lazım. Çünkü Ukrayna Hükumetini destekleyen Batılı siyasiler bazen Ukrayna liderinin kendi çıkarlarını hakkında ne düşündüklerini bilmekte zorlanıyor” diye konuştu.