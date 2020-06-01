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Dünya

Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres telefonla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 19:49 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:49
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Suriye meselesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Rusya'nın 5 Mart'ta yapılan ek anlaşmanın uygulanması çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlanması ve durumun istikrara kavuşturulması yönündeki çabaları dahil, Suriye'de sahadaki durum hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde teröristlerin aktifleştiğine işaret edilen açıklamada, görüşmede Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yeniden inşası temelinde kalıcı güvenliğin ve istikrarın sağlanması gerektiğinin altının çizildiği aktarıldı.

Libya krizinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı, Libya'daki durumun kötüleşmesiyle BM'nin Libya'daki misyon sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

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