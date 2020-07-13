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Dünya

Sıcak çatışma sonrası kritik temas! Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları görüştü.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:19
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Memmedyarov, sınırın Tovuz bölgesinde yaşanan çatışmalar konusunda Rus mevkidaşını bilgilendirdi.

Memmedyarov, Ermenistan'ın provokasyonunun bölgedeki durumun daha da gerginleşmesine ve Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına üçüncü ülkelerin dahil edilmesine hizmet ettiğine işaret etti.

Ermenistan'ın güç kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Memmedyarov, bu gibi provokasyonlara bundan sonra da gereken yanıtın verileceğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bölgede gerginliklerin artmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, durumun kontrol altına alınmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

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