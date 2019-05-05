23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lavrov: Venezuela'ya karşı güç kullanımı Latin Amerika'yı küçük düşürecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Venezuela'ya karşı askeri güç kullanımı, bütün Latin Amerika'yı küçük düşürecektir. Washington'da bunu anlıyorlar umarım' dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise yaptığı açıklamada, 'ABD'nin Venezuela ve başka ülkeler konusunda yürüttüğü saldırgan dış politikasını değiştirmesini umuyoruz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'ya karşı askeri güç kullanımının, bütün Latin Amerika'yı küçük düşüreceğini söyledi. 
 
Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Venezuela halkının, anayasal çerçevede barışçıl diyalogla kendi kaderini belirlemesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin kriterlerine karşı güç kullanımı, uluslararası modern güvenlik mimarisi için feci sonuçlara yol açıyor." dedi. 
 
Lavrov, ABD yönetiminin Venezuela'da askeri müdahale girişimde bulunma niyetine dikkati çekerek, "Venezuela'ya karşı askeri güç kullanımı, bütün Latin Amerika'yı küçük düşürecektir. Washington'da bunu anlıyorlar umarım." diye konuştu. 
 
Birçok konuda Rusya'nın ABD ile farklı düşündüğünün altını çizen Lavrov, "Suriye, Afganistan ve Kuzey Kore konusu da dahil birçok bölgesel meseledeki pozisyonlarımız çelişiyor. ABD'nin inisiyatifiyle bu üç konuda da bizimle yapılan istişareler, sağduyunun hakim olacağı konusunda umut veriyor." ifadelerini kullandı. 
 
Lavrov, yarın Finlandiya'da düzenlenecek Arktika Konseyi toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği ve Venezuela dahil birçok konuyu ele alacağı bilgisini de paylaştı.  
 
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da Venezuela'daki krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, "ABD'nin Venezuela ve başka ülkeler konusunda yürüttüğü saldırgan dış politikasını değiştirmesini umuyoruz." dedi.

Bomonti’de tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Trump'tan ramazan mesajı

Trump'tan ramazan mesajı

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Kuzey Kore yeni bir tür silah denedi

Kuzey Kore yeni bir tür silah denedi
 

POPÜLER HABERLER

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Star Wars'ta Chewbacca rolü kamera arkası fotoğrafları

Star Wars'ta Chewbacca rolü kamera arkası fotoğrafları

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA