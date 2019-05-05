Lavrov: Venezuela'ya karşı güç kullanımı Latin Amerika'yı küçük düşürecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'ya karşı askeri güç kullanımının, bütün Latin Amerika'yı küçük düşüreceğini söyledi.

Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Venezuela halkının, anayasal çerçevede barışçıl diyalogla kendi kaderini belirlemesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin kriterlerine karşı güç kullanımı, uluslararası modern güvenlik mimarisi için feci sonuçlara yol açıyor." dedi.

Lavrov, ABD yönetiminin Venezuela'da askeri müdahale girişimde bulunma niyetine dikkati çekerek, "Venezuela'ya karşı askeri güç kullanımı, bütün Latin Amerika'yı küçük düşürecektir. Washington'da bunu anlıyorlar umarım." diye konuştu.

Birçok konuda Rusya'nın ABD ile farklı düşündüğünün altını çizen Lavrov, "Suriye, Afganistan ve Kuzey Kore konusu da dahil birçok bölgesel meseledeki pozisyonlarımız çelişiyor. ABD'nin inisiyatifiyle bu üç konuda da bizimle yapılan istişareler, sağduyunun hakim olacağı konusunda umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, yarın Finlandiya'da düzenlenecek Arktika Konseyi toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği ve Venezuela dahil birçok konuyu ele alacağı bilgisini de paylaştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da Venezuela'daki krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, "ABD'nin Venezuela ve başka ülkeler konusunda yürüttüğü saldırgan dış politikasını değiştirmesini umuyoruz." dedi.