Lavrov: Washington'un girişimleri felakete yol açtı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen "Avrasya'nın Güvenliği: Dönüşen Dünyada Gerçeklik ve Perspektifler" konulu konferansa katıldı. Batılı ülkelerin Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde çatışmalara yol açtığını ifade eden Lavrov, Filistin'de yaşananlarla ilgili Washington yönetimini suçladı. Lavrov, "ABD, son zamanlarda özel bir gayretle yıkıcı etkisini Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya yaymaya çalışıyor. Orta Doğu'daki durum kötüleşmeye devam ediyor. BM Şartı'nın ilkelerini ve Güvenlik Konseyi kararlarını baltalamaya yönelik maceracı politikalarının sonuçları, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Sudan ve Filistin halkları tarafından hala hissediliyor. Washington'un Orta Doğu'daki çözüm sürecini tekeline alma girişimleri mevcut felaket durumuna yol açtı. Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ve sivillere zarar veren diğer eylemleri kınayan Rusya, düşmanlıkların derhal durdurulması ve Filistinlilere neredeyse 75 yıldır resmi olarak vaat edilen bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"NATO'dan gelen tehditlerdeki artış, Rusya'yı telafi edici önlemlere başvurmaya zorluyor"

Rusya'ya yönelik tehditlerden de bahseden Lavrov, "Avrupa'da güven artırıcı önlemler ve silah kontrolü sistemi Batılıların eliyle yok edildi. ABD'nin füze savunma anlaşmalarından çekilmesini, orta ve kısa menzilli füzelerin kullanımıyla ilgili yasağını ve Açık Semalar anlaşmasını hatırlamak yeterli. ABD'nin nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerine konuşlandırılması ve sözde 'ortak nükleer misyonların' uygulanması sonucunda çok yüksek stratejik riskler ortaya çıkıyor. Bunun son derece istikrarsızlaştırıcı bir etkisi var. NATO'dan gelen tehditlerdeki genel artış, bizi telafi edici önlemlere başvurmaya zorluyor" şeklinde konuştu.

"Rusya NATO'da 'doğrudan tehdit' olarak ilan ediliyor"

Lavrov, NATO'nun Rusya'ya yönelik hamlelerini eleştirerek, "Doktrinsel belgelerinde Rusya 'doğrudan tehdit' olarak ilan ediliyor. Eldeki tüm güç ve araçlar kullanılarak bize karşı açık ve gerçek bir hibrit savaş yürütülüyor" dedi. Lavrov, Asya Pasifik'teki Tayvan krizini de NATO üzerinden eleştirerek, "Washington ve müttefiklerinin, halihazırda açıkça ilan edilen ve kendilerine göre NATO'nun sorumluluk alanı olan Asya-Pasifik bölgesinde uzun vadeli bir gerilim oluşturma niyetleri taşıyor. Tayvan'daki durum kasıtlı olarak tırmandırılıyor. Onların itaatkar müttefikleriyle AUKUS (ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya dörtlü güvenlik diyaloğu) gibi çeşitli formatlar oluşturuyorlar. Çin'i kontrol altına almayı, Rusya'yı izole etmeyi ve Çin'in çöküşünü amaçlayan Hint-Pasifik stratejileri teşvik ediliyor" şeklinde konuştu.