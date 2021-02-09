Lavrov'dan AB mesajı

AA 09 Şubat 2021 Salı 08:21 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 08:21

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile çıkarların örtüştüğü alanlarda iş birliği kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova'daki temaslarıyla ilgili açıklamasını değerlendiren Lavrov, Borrell ile görüşmesinde Rusya ve AB arasında sistematik ilişkilerin kurulmasının önemini vurguladığını aktardı.

AB'nin Rusya'dan uzaklaştığına işaret eden Lavrov, "AB ülkemizle titizlikle inşa edilen çok yönlü bağların mimarisini 2014'te yıktı." dedi.

Lavrov, "Borrel ile görüşmemizde, AB ile ilişkileri tüm yönlerde tek taraflı taleplerle değil, karşılıklı saygı ve birbirinin çıkarlarının dikkate alınması doğrultusunda iyileştirmeyi hedeflediğimizi teyit ettik. Bu yaklaşımla, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda da iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

- LAVROV, NAVALNIY'NIN "PUTİN'İN SARAYI" VİDEOSUNU YORUMLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın YouTube üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için Karadeniz sahilinde saray inşa edildiği iddiasını içeren video hakkında da yorum yaptı.

Videoda yer alan, Sovyetler Birliği döneminde Almanya'da KGB ajanı olarak görev yaptığı esnadaki Putin'e ait özel bilgilerin eski Sovyet istihbarat binasında Navalnıy'a açılmasına tepki gösteren Lavrov, "Bu binaya girme ve bazı arşivlere ulaşmanın Alman resmi makamlarının izni olmadan, büyük ihtimal istihbarat ile iş birliği olmadan imkansız olduğu açıktır. Tek başına bu bile, bu hikayenin gerekçesi, uluslararası medya alanında bunun tanıtımı için Batı'nın oynadığı ve oynamaya devam ettiği rol hakkında fikir vermeye yeterlidir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası ile ilgili olarak bilgilerin Rusya'ya "kişisel verilerin açıklanamayacağı" gerekçesiyle verilmediğini hatırlatan Lavrov, buna rağmen Alman arşivlerinde bulunan Putin'e ait bilgilerin izinsiz olarak yayımlanmak üzere açıklanmasını eleştirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü, ilişkilerin Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtmişti. Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların buna dahil olduğunu kaydetmişti.