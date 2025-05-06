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Dünya

Lavrov'dan Avrupa'yı kızdıracak sözler: Nazi bayrakları altında bizimle savaşıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya karşı yaptığı silahlanma çağrılarını Nazi bayraklarıyla ilişkilendirerek, kıtanın neredeyse tamamının Rusya ile savaştığını belirtti.

AA6 Mayıs 2025 Salı 15:05 - Güncelleme:
Lavrov'dan Avrupa'yı kızdıracak sözler: Nazi bayrakları altında bizimle savaşıyorlar
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya karşı silahlanma konusunda Nazi bayrakları altında birleştiğini vurgulayarak sert bir açıklamada bulundu.

Lavrov, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

"NAZİ BAYRAKLARI ALTINDA BİZE KARŞI BİRLEŞTİLER"

Rusya'nın Nazilerden oluşan birliklerle mücadele ettiğini anlatan Lavrov, "Bazı güçler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin meşale alayı düzenleyen Rus karşıtı, ırkçı rejimini desteklerken, savaşmak için gönderdiği askerler kollarına Nazi birliklerinin yamalarını takarken, Nazi bayrakları altında bize karşı birleştiler." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN NEREDEYSE TÜMÜ BİZİMLE SAVAŞIYOR"

Lavrov, söz konusu birliklerin geçmişte olduğu gibi bugün de Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çaba gösterdiğini belirterek, geçmişten alınan diplomatik derslerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bu derslerin paha biçilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "Özellikle de mevcut durumda çok kıymetliler. Şu anda Nazi bayrakları altında silahlanmaya çağrılan Avrupa'nın neredeyse tümü bizimle savaşıyor." diye konuştu.

  • Rusya Dışişleri Bakanı
  • Sergey Lavrov
  • silahlanma çağrıları

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