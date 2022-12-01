İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6416
  • EURO
    19,4612
  • ALTIN
    1066.83
  • BIST100
    5051.78
Dünya

Lavrov'dan çarpıcı ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'dan Rusya'ya 'varoluşsal' bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Reuters1 Aralık 2022 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
Lavrov'dan çarpıcı ABD açıklaması
ABONE OL

Lavrov düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO'yu Ukrayna savaşına doğrudan katılmakla suçladı.

Lavrov, Rusya'nın ABD ile görüşmelerden hiçbir zaman uzaklaşmadığını ancak ABD'li mevkidaşlarından herhangi bir "somut fikir" duymadığını belirtti.

Rusya'nın dış istihbarat teşkilatının (SVR) başkanı Sergei Naryshkin ve ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) başkanı William Burns arasındaki toplantının gizli kalmasının beklendiğini belirten Lavrov, Burns ve Naryshkin'in Türkiye'ye gittikten sonra bilgilerin sızdığını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.