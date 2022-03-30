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Dünya

Lavrov'dan İstanbul Müzakeresi hakkında ilk değerlendirme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile dün yapılan müzakerelerin sonuçlarının 'ileriye dönük olumlu gelişme' olduğunu söyledi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 19:32 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 19:32
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Lavrov, Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde gazetecilere Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da dün yapılan müzakereleri değerlendirdi.

Müzakerelerin olumlu geçtiğini belirten Lavrov, "İstanbul'da dün yapılan müzakerelerin sonuçlarını ileriye dönük olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bunun nihai sonuç henüz olmadığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Ukraynalı müzakerecilerin, Ukrayna'nın nükleer ülke olmaması ve blok dışı olması statüsünün ve NATO çerçevesi dışında güvenliğin sağlanması gerektiğini teyit etmesi gibi Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbas meselelerinin kesinlikle çözülmüş olması yönündeki anlayışlarının önemli bir ilerleme olduğunu düşünüyorum."

Dün, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk girişimleriyle İstanbul'da iki ülke heyetleri arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yüz yüze müzakerelerin 4'üncüsü düzenlenmişti.

Yüz yüze müzakereler, İstanbul'dan önce 3 defa Belarus'ta gerçekleşmişti.

  • İstanbul Müzakeresi
  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  • Rusya

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