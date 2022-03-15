Lavrov'dan Katarlı mevkidaşına diplomatik nezaketsizlik

15 Mart 2022 Salı 07:57 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 07:57

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayıp ateşini ölçtürerek büyük bir diplomatik nezaketsizlik örneği gösterdi.

Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Moskova'da görüştü. Görüşme ardından Lavrov ve Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayarak ateşini ölçtürdü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı Al Sani ile görüşmede ele aldıklarını belirten Lavrov, Katar'ın, Rusya ve Ukrayna'nın güvenliği dahil ortak Avrupa güvenliği ile ilgili konularda anlaşmaya varılması isteğine değer verdiklerini dile getirdi.

Lavrov, "Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AL SANİ: BİR DEVLETİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İLE EGEMENLİĞİN İHLAL EDİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Ukrayna'daki savaşa değinerek "Ukrayna'daki krizin hızlı şekilde barış yoluyla çözülmesinden yanayız ve Ukrayna vatandaşlarının önceden yaşadığı yerlere dönmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Ukrayna'daki sorunun çözülmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getiren Al Sani, "Katar, her zaman, krizlerin diplomatik yollarla BM kararları ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde çözülmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.

Al Sani, gücün kullanılmasına ve herhangi bir devletin toprak bütünlüğü ile egemenliğin ihlal edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı.