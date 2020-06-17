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  • Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir
Dünya

Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Libya'daki krizin tarafları üzerindeki etkisinin barış sürecine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:55
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