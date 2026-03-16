Lavrov'dan Orta Doğu çağrısı: Çatışmalar durmalı, müzakere başlamalı

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile başkent Moskova'da görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İran konusuna değinen Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırgan tutumunun tepkisiz kalmadığını belirterek İran'ın kendini savunduğunu ve başka ülkelerdeki Amerikan askeri altyapılarına misillemelerle yanıt verdiğini söyledi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin de İran'ın saldırılarından zarar gördüğünü kaydeden Lavrov, çatışmaların durdurulması ve tarafların müzakere masasına oturması gerektiğini vurgulayarak tüm tarafların hem Arap ülkelerinde hem de İran'da sivil altyapıya zarar veren ve sivil kayıplara yol açan eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Lavrov, İran'ın güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu ve ABD'nin zenginleştirilmiş uranyuma el koymak istediği için müzakerelere hazır olmadığını söyledi.

Herkesin Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandığını belirten Lavrov, "Nedense kimse Akdeniz ve Baltık Denizi'ndeki seyrüsefer özgürlüğüyle ilgilenmiyor. Bu denizlerde tankerlere yasa dışı el koyma vakaları giderek artıyor. dedi.

Lavrov, Ukrayna ordusunun Akdeniz ve Karadeniz'de tankerlere ve TürkAkım ile Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının altyapılarına yönelik saldırılar düzenlediğini de hatırlattı.

Filistin meselesinin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle unutulduğunu belirten Lavrov, "Bu konuda herhangi bir gelişme yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dikkatini buna çekmek istiyoruz. Herkesin özellikle de bölge ülkelerinin bu konudaki sorumluluğunun farkına varması gerekiyor. Böyle bir yaklaşımı destekleyeceğiz. BM'nin aldığı kararlarından sorumluluk üstlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "ANLAŞMALAR, UKRAYNA TARAFINDAN SABOTE EDİLİYOR"

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Lavrov, bu süreçte varılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını dile getirerek, "2022'den itibaren sağlanan anlaşmalar, Ukrayna tarafından sabote ediliyor." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa temsilcisinin Ukrayna krizini görüşmek üzere Moskova'ya geldiğini ancak kendilerine yeni bir bilgi sunmadığını, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna krizine yaklaşımında da değişiklik olmadığını ve Avrupa'nın Kiev'i koruma niyetinde olduğunu belirtti.

Kenyalıların Rus ordusunda gönüllü olarak savaşmasına ilişkin olarak, Kenya'nın endişelerini anladıklarını ve gelen taleplerin Rusya Savunma Bakanlığına yönlendirildiğini ifade eden Lavrov, tüm sorunların iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında çözülebileceğini dile getirdi.