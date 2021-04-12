AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:34 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:35

Rusya'nın Pakistan'a İslamabad yönetimine neye ihtiyacı varsa karşılamaya hazır olduğu ve bu konuda "açık çek" teklif ettiği iddia edildi.

Pakistan yerel basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Pakistan'ı ziyaretinde heyetler arası toplantıya katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Lavrov'un Pakistan'a açık çek teklif ettiğini öne sürdü.

Yetkili, Lavrov'a bunun anlamını sorduğunu ve Rusya Dışişleri Bakanı'nın "Eğer doğal gaz boru hattı, savunma veya farklı iş birlikleriyle ilgileniyorsanız Rusya bunun için hazır." şeklinde cevap verdiğini iddia etti.

Öte yandan yetkili, bu açık çekin Moskova'nın her şekilde Pakistan'a yardım edeceği anlamına geldiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 9 yıl aranın ardından 6-7 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

