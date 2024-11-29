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Dünya

Lavrov'dan Ukrayna krizi vurgusu: Ortadan kaldırılması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasının gerektiğini söyledi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Lavrov'dan Ukrayna krizi vurgusu: Ortadan kaldırılması gerekiyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle Ukrayna krizine dair yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 70'ten fazla diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya'ya karşı Ukrayna konusunda bilgi savaşının sürdürüldüğünü ve Batı'da Rus gazetecilere yönelik baskı yapıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) görev esnasında hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili rapor hazırladığına dikkati çeken Lavrov, bu raporda Rus gazetecilerin yer almadığını söyleyerek, "UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Rusya'ya karşı yürütülen bilgi savaşında doğrudan yer alıyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirterek, "Meselenin barışçıl ve diplomatik araçlarla çözülmesini tercih ediyoruz ancak sorunun temel nedenleri ortadan kaldırılmazsa Ukrayna meselesine yönelik herhangi bir çözüm uzun vadeli ve kalıcı olmayacak. Bu nedenlerin arasında NATO'nun genişlemesiyle Rusya'nın güvenliğine Batı'dan gelen tehditler ve Ukrayna'yı ittifaka dahil etme yönündeki girişimler yer alıyor." dedi.

Ukrayna'da Rus ve Rusça konuşan vatandaşlarının haklarının korunmasının önemine işaret eden Lavrov, bu ülkeyle ilgili belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını dile getirdi.

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  • Sergey Lavrov
  • ukrayna

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