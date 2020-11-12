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Dünya

Lavrov'dan yeni Karabağ açıklaması: ABD'li ve Fransız diplomatlar Moskova'ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AGİT Minsk grubunun Rusya ile birlikte eş başkanı olan ABD ve Fransa'dan diplomatların yakın bir zamanda Karabağ'ı görüşmek üzere Moskova'ya geleceklerini açıkladı.

IHA12 Kasım 2020 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:33
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Geçtiğimiz 10 Kasım’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzalanmış, 44 gün süren çatışmalar sona ermişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’da kaybettiklerini belirtmişti. Anlaşmaya göre ateşkesi korumak amacıyla bir barışı koruma merkezi kurulmasına karar verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Dağlık Karabağ meselesine yönelik bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubuna Rusya ile birlikte eş başkanlık eden ABD ve Fransa’dan diplomatların yakın bir zamanda Dağlık Karabağ’ı görüşmek üzere Moskova’ya geleceklerini duyurdu.

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