25 Kasım 2025 Salı
Dünya

Lazkiye kırsalında DEAŞ operasyonu... Terör hücresi çökertildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kırsalında 'DEAŞ bağlantılı bir terör hücresi' çökertildi. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildiği, Suriye istihbarat birimine bağlı bir personelin de ağır yaralandığı bildirildi.

AA25 Kasım 2025 Salı 12:16 - Güncelleme:
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde, "DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresinin" çökertildiği duyuruldu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Lazkiye Emniyet Müdürüne dayandırdığı haberde, kentin kuzeyindeki Bedürsü bölgesinde, "eylem hazırlığından olan DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresine" operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda güvenlik güçleriyle çatışma çıktığı aktarılan haberde, bunun sonucunda hücre üyelerinin bir kısmının teslim alındığı, teslim olmayı reddeden 2 kişinin ise öldürüldüğü kaydedildi.

"Terör hücresinin çökertildiği" ifade edilen haberde güvenlik güçlerinin operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildiği, Suriye istihbarat birimine bağlı bir personelin de ağır yaralandığı bildirildi.

