Lazkiye'de masumların hesabı soruluyor: Katliamcı general tutuklandı

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terörle mücadele birimi ile koordineli şekilde gerçekleştirilen özel operasyonda, İdlib'in Termanin beldesinden olan General Yusuf'un yakalandığını duyurdu.

Ahmed, General Yusuf'un devrik rejim döneminde birçok sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarında görev aldığı ve Dımayr Askeri Hava Üssü Komutanlığı'na kadar yükseldiğini belirtti.

"Ellerini masumların kanına bulayan herkes adalet önüne çıkarılacak." diyen Ahmed, suçluların yargılanması için kararlı şekilde çalışmaların süreceğini kaydetti.