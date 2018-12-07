Le Figaro: Fransa makamları 'darbe' olacağından endişe ediyor
Le Figaro gazetesi, Fransız makamlarının Sarı Yeleklerin bir 'darbe' girişiminden bulunacaklarından korktuğunu yazdı.
Elysee Sarayı, protestocuların Cumartesi günü için planladıkları eylemlerde cumhurbaşkanlığı rezidansını hedef almaları ihtimalinden korkuyor. İstihbarat birimleri, devlet yetkililerini Sarı Yeleklerin taraftarlarına yanlarına silah alması çağrısı yaptıklarını ve ölüm tehditleri savurdukları konusunda uyarıda bulundu.
Fransa hükümetinden bir kaynak, gazeteye "Bunlar darbecidir, bu bir darbe girişimidir" dedi. Gazete, bakanlıklardan birinin personelinin hafta sonu iş yerinde bulunmamaları yönünde talimat aldıklarını belirtti.
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan Sarı Yeleklerin eylemleri, ülkede son yılların en etkili protestolardan birine dönüştü.
(Sputnik)
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