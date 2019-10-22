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Le Yucheng: Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Çin ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını söyledi.

  • DHA
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Beijing'deki Xiangshan Forumu'nda konuşan Le, iki tarafın da birbirlerine saygı duyması durumunda bütün sorunların çözülebileceğinin altını çizdi ve hiçbir ülkenin diğerleriyle çalışmadan gelişemeyeceğini vurguladı.
 
 
Le dünyanın Çin ve ABD´nin ticaret savaşına son vermesini istediğini ve bunun da ülkelerin "ayrışması" ya da yeni bir Soğuk Savaş'tan ziyade açıklık gerektirdiğini söyledi.
 
 
"Birbirimize saygı duyduğumuz ve eşit işbirliği istediğimiz sürece, Çin ile ABD arasında çözülemeyecek bir
 
 
anlaşmazlık yok" diyen Le, Çin'in hiçbir zaman temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini veya diğer ülkelerin güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceği konusunda da uyardı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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