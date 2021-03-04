Leitao: Türk firmalarla yapılan iş birliklerinde aracı olacağım

AA 04 Mart 2021 Perşembe 10:41 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 10:41

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Portekiz'in Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hususları ele alındı.

Özdebir, konuşmasında, Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı döneminde sanayide dijitalleşme ve yeşil ekonomi konularında AB'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi bize gösterdi ki sadece hizmet sektörleriyle var olmak çok riskli. Muhakkak teknoloji üreten, sanayi üretimi olan bir ülke olmak gerekiyor. Biz de ASO olarak sanayide dijitalleşmeye yönelik eğitimler veriyoruz. Türkiye'nin ilk model fabrikasını kurduk. Bu konu Portekiz ve AB'nin de ilgi duyduğu bir konu. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ile ilgili önümüzdeki süreç içerisinde sanayicilerimizi bilgilendirmek için proje hazırlıyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği kriterlerini sanayicimize uyumlaştırmak istiyoruz. Hem sanayide dijitalleşme hem de yeşil ekonomi konularında AB'nin tecrübelerinden istifade etmek ve bu alanda iş birliği yapmak istiyoruz."

Türkiye ile Portekiz arasındaki 2 milyar dolarlık ticaret hacminin Kovid-19 salgını nedeniyle bir miktar gerilediğine işaret eden Özdebir, şöyle devam etti:

"Bu düşüşün 2021'de tekrar eski seviyesine kolayca geleceğine hatta üzerine çıkacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar en kısa sürede bu potansiyeli hayata geçirmeye imkan tanıyacak. Hem Türk şirketlerin Portekiz'de hem de Portekizli şirketlerin Türkiye'de yeni yatırım yapmaları için kuvvetli bir siyasi irade mevcut. Biz de ticari İlişkileri geliştirmek için ASO olarak sizinle birlikte çalışmaya hazırız."

Büyükelçi Leitao da iki ülke firmaları arasında iş birliği kurulmasının belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde aracı olacağını ifade etti.