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Dünya

Letonya Almanya'ya ''ahlaksız ve ikiyüzlü'' dedi

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Almanya'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerine 'ahlaksız ve ikiyüzlü' ifadeleriyle tepki gösterdi.

AA28 Ocak 2022 Cuma 14:36 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 14:36
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Pabriks, Financial Times'a verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaparak saldırı sinyalleri verdiği son günlerde Almanya'nın, Rusya ve Çin ile ilişkilerini değerlendirdi.

Bakan Pabriks, Almanya'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerine yönelik "ahlaksız ve ikiyüzlü" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bu iki ülkeyle ilişkisinin Doğu ve Batı Avrupa arasında anlaşmazlıklara yol açtığına işaret eden Pabriks, Almanya'yı, Litvanya'nın Çin'le yaşadığı gerginlikte Pekin yönetimi saflarında bulunmakla eleştirdi.

Pabriks, Berlin yönetiminin Ukrayna'ya askeri mühimmat göndermeyi ve Estonya'ya eski Alman obüslerini vermeyi reddetmesini de tepkiyle karşıladı.

Letonya Savunma Bakanı Pabriks, Almanların Soğuk Savaş döneminde ABD'nin kendilerine verdiği desteği çoktan unuttuğu yorumunu yaparak "Almanlar ahlaki görevlerini hatırlamalıdır." dedi.

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