Letonya seçimlerinde 'Rusya yanlısı' Uyum Partisi önde
Kuzey Avrupa ülkelerinden Letonya'da yapılan kparlamento seçimlerinin ilk sandık çıkışı sonuçlarına göre Rusya yanlısı 'Uyum' Partisi birinci geldi.
Kuzey Avrupa ülkelerinden Letonya'da yapılan kritik parlamento seçimlerinin ilk sandık çıkışı sonuçlarına göre Rusya yanlısı 'Uyum' Partisi oyların yüzde 19,4'ü alarak birinci geldi.
Oyların yüzde 13,4'ü ile Avrupa Birliği ve NATO yanlısını For Latvia's Development (Letonya'nın gelişimi için) Partisi ikinci geldi.
Uyum Partisi'nin lideri ve başkent Riga Belediye Başkanı Usakovs seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, "Bu sefer hükümette yer almayı ümit ettiklerini" belirtti.
Son seçimlerde Uyum Partisi yüzde 23,3 ile yine birinci gelmişti ancak Rusya'ya yakınlaşma girişimleri diğer partiler tarafından reddedilince, Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis hükümeti kurma görevini Yeşiller ve Çiftçiler Birliği milletvekili Maris Kucinskis'a vermişti.
Ancak bu sefer, Uyum Partisi'nin bu seçimde yüzde 11,5 alan populist KPV partisinin desteğini alması öngörülüyor.
Birlik Partisi ve koalisyon ortakları Yeşiller ve Çiftçiler Birliği ile Milli İttifak yüzde 29,2'lik skorla, hükümeti kurmak için gerekli oyu bulunmuyor.
Rus azınlığı temsil eden Uyum Partisi'nin parlamento seçimlerinden zaferle çıkması, Letonya’da yaşayan Rus azınlığın yüksek katılım oranıyla sandığa giderek oy kullanmasına bağlanıyor.
Ülke nüfusunun yüzde 62'sini Letonlar oluştururken yüzde 27'sini Ruslar, geri kalanını ise Leh, Beyaz Rus ve Ukraynalılar oluşturuyor.
(Euronews)
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