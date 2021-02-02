Letonya'da bir kedide Kovid-19 tespit edildi

star.com.tr 02 Şubat 2021 Salı 21:10 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 21:10

Letonya'da, ilk kez bir evcil hayvanda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Ulusal Sağlık Bakanlığı'nın baş enfeksiyon uzmanı Uga Dumpis, bir kedinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirtti.

LETA haber ajansı, Kuzey Avrupa ülkeleri arasında evcil hayvanlarda Kovid-19 vakasının kaydedildiği ilk ülke olduğunu bildirdi. Uzman doktor Dumpis, 240 kedinin test edildiğini, bunların bazılarının koronavirüs teşhisi konmuş kişilerin evcil hayvanları olduklarını aktardı.

Letonya ilk Kovid-19 vakasını 2 Mart 2020'de bildirdi. Şu anda ülkede 67 bin 427 vaka ve bin 219 ölüm kaydedilirken, bin 70 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor. Ülkede 28 Aralık'ta aşı kampanyası başlatıldı ve 7 Şubat'a kadar ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü hal ilan edildi.

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