İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Letonya'dan bir uçağın Belarus hava sahasını ihlal ettiği bildirildi
Dünya

Letonya'dan bir uçağın Belarus hava sahasını ihlal ettiği bildirildi

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Letonya'dan AN-2 model bir uçağın Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

AA8 Şubat 2022 Salı 18:06 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 18:07
ABONE OL

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Letonya tarafından hafif motorlu AN-2 model bir uçağın Belarus hava sahasının 300 metre derinliğine doğru ihlalde bulunduğu ve ardından tekrar Letonya'ya geri döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Belarus hava sahasının ihlali ilk değil. 4 Aralık 2021'de de Ukrayna helikopteri Novaya Rudnya sınır noktasında Belarus hava sahasını ihlal etmişti. Ayrıca bu yıl 24 Ocak'ta Maloritsk bölgesinde Hmelişçe yerleşim birimi yakınlarındaki sınırda Ukrayna'ya ait insansız hava aracının ihlali kayıtlara geçmişti." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.