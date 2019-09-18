Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti.
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