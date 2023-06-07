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Dünya

Libya açıkladı: 112 Nijeryalı göçmen gönüllü şekilde ülkesine döndü

Avrupa'ya gitmeye çalışan 112 Nijeryalı düzensiz göçmenin gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndüğü açıklandı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
Libya açıkladı: 112 Nijeryalı göçmen gönüllü şekilde ülkesine döndü
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Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 112 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Musa, ülkesine dönenler arasında 47 kadın ve 6 bebeğin bulunduğunu, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

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