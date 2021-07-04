Libya açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı

AA 4 Temmuz 2021 Pazar 00:52 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 00:53

Libya Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir bota operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Operasyonda Afrika uyruklu 121 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bu kişilerin ilk yardım yapılmasının ardından Trablus'taki Düzensiz Göçle Mücadele İdaresine teslim edildikleri aktarıldı.

Hukukçu aktivistlerin kurduğu Libya Suçları İzleme Örgütünün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, göçmenlere ateş açılmasına ve zorla geri gönderilmelerine karşı olunduğu belirtildi.



Libya sahil güvenlik güçlerine ait tekneden, düzensiz göçmenleri taşıyan bota ateş açılması anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, ulusal birlik hükümetine olayla ilgili acil soruşturma başlatması çağrısında bulunuldu.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından birisi durumunda bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.