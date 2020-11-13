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Dünya

Libya açıklarında batan gemide arama-kurtarma faaliyeti

MSB, Libya açıklarındaki batan göçmen gemisi ile ilgili arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığını bildirdi.

AA13 Kasım 2020 Cuma 21:42 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:42
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin Libya açıklarında lastik botta ve çevresindeki göçmenlerle ilgili arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin, Libya açıklarında lastik botta ve çevresinde acil yardıma ihtiyaç duyan çok fazla göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine süratle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Fırkateynin arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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