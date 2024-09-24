Libya açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi

Libya Uzay Bilimleri ve Uzaktan Algılama Merkezi, Misrata açıklarında tespit edilen sızıntıya ilişkin açıklama yaptı.

Petrol sızıntısının 7 kilometrekareden fazla bir alanı kapsadığı kaydedilen açıklamada, kirliliğinin bir platform veya gemiden kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu verilerin Küresel Çevre ve Güvenlik İzleme Programı ve Afrika (GMES & Afrika) Destek Programı çerçevesinde 12 kıyı ülkesinin izlendiği proje kapsamında elde edildiği ifade edildi.