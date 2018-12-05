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Libya açıklarında şişme bot battı, en az 12 kişi öldü, 3 kişi kayıp

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de şişme bir botun batması sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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IOM'den yapılan yazılı açıklamada, Libya’nın Mısrata kenti açıklarında 10 günden fazla denizde seyreden şişme bir botun alabora olduğu belirtildi.

Şişme bottaki en az 12 kişinin öldüğü, 3 kişinin kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, kurtarılan 10 kişiden 4'ünün Trablus'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı, 6'sının da Libya makamlarınca göçmenlerin kaldığı gözaltı merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Botun dün battığı bildirildi. Hayatını kaybeden ve kurtarılanların uyruğu açıklanmadı. 

IOM doktoru Muhammed Abughalia, yaptığı açıklamada, "Hayatta kalanlar, günlerce denizde mahsur kaldıkları için susuzluk ve dermansızlıktan acı çekiyorlardı." ifadesini kullandı. 

BM'nin göç örgütü olan IOM'nin Libya Misyon Şefi Osman Belbeisi, bölgede arama ve kurtarma kapasitesinin kışın başlamasıyla daha da yetersiz hale gelmesinden endişe duyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir yıl öncesine göre denizde ölme olasılığı şimdi daha fazla. Bu kabul edilemez. Denizde hayat kurtarma bir numaralı öncelik olmalı. Arama ve kurtarma operasyonlarının da net bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor." 

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