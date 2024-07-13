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Dünya

Libya açıklarında tekne arızası: 71 göçmen kurtarıldı

Libya Sahil Güvenliği ekipleri, başkent Trablus'un doğusundaki Karabolli kenti açıklarında tekneleri arızalanan 71 Afrikalı göçmeninin kurtarıldığını açıkladı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Libya açıklarında tekne arızası: 71 göçmen kurtarıldı
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Libya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Trablus'un 45 kilometre doğusundaki Karabolli kenti açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin arızalandığını tespit etti.

GÖÇMENLER YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Teknede bulunan Sudan, Senegal, Togo, Gambiya, Nijerya, Gine ve Gana uyruklu 71 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin ilgili adli işlemlerinin yapılması için Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimine teslim edildiği aktarıldı.

174 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi en son 25 Haziran'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde 174 Nijeryalı düzensiz göçmeni sınır dışı etmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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