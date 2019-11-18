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Libya: BAE Trablus'ta fabrikayı vurdu 7 işçi öldü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bombalanması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bombalanması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirilen saldırıda 2 Libyalı ve 5 yabancı işçinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
 
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda ise saldırının ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekçisi BAE tarafından düzenlendiği duyuruldu.
 
Paylaşımda, BAE'nin saldırısı sonucunda fabrikada ağır hasar oluştuğu kaydedildi.
 
Sağlık Bakanlığı ve Burkan el-Gadab Operasyonu'nun açıklamalarında yabancı işçilerin hangi ülkeden olduklarına dair bilgi verilmedi.
 
UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.
 
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
 
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

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