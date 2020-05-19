Libya Başbakan Yardımcısı: ''Müttefik ülkelerle bloklar oluşturmanın yollarını arıyoruz''

AA 19 Mayıs 2020 Salı 18:20 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 18:20

Muaytik, Libya merkezli "February TV"de yayınlanan açıklamasında, "Libya'nın mümkün olan en iyi faydayı elde etmesi için müttefik ülkelerle uluslararası bloklar oluşturmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Muaytik, söz konusu ülkelerin isimlerine dair ise detay paylaşmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e destek vermekle suçlayan Muaytik, "Libya ile BAE arasında gerçek bir diplomatik ve siyasi ilişki yok." diye konuştu.

"Bazıları Berlin Anlaşması'nda da ortaya konulmuş olan açık belgeler ve bazı devletlerden ithal edilmiş belgeli silahlar var." diyen Muaytik, Hafter'in hangi devletlerden silah yardımı aldığına değinmedi.

Muaytik, söz konusu ülkelerin Hafter'e silah desteği sağladığına dair ellerinde belgeler bulunduğuna dikkati çekerek, Hafter'e silah tedariğinin Berlin Anlaşması'nı ihlal anlamına geldiğini vurguladı.

BAE merkezli Fulcrum Holding'in, Hafter'e destek vermek için Ürdün'de kurduğu paravan bir şirket üzerinden en az 18 milyon dolar harcayarak satın aldığı 6 helikopter ve 2 botla, Libya açıklarında seyreden gemilere baskın düzenlemeyi hedeflediği birkaç gün önce ortaya çıkmıştı.

Libya ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.